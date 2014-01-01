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أخبار عدن

عدن تشهد معارك دفاع باسلة والقذائف تطال أحيائها السكنية

شهدت عدن أمس معارك تصدت فيها المقاومة الجنوبية ببسالة لقوات حوثية حاولت اقتحام المدينة وقامت بقصف أحياء سكنية في الشيخ عثمان ودارسعد وخورمكسر. وسمع دوي قصف عنيف في أرجاء مدينة عدن، وأشارت مصادر إلى

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شهيدان من المقاومة في مواجهات مع الحوثيين باللحوم

أفاد «الأيام» مصدر في المقاومة الجنوبية بمديرية دارسعد في مدينة عدن “أن الحوثيين قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه نقطة أمنية للمقاومة في منطقة اللحوم”، مضيفاً ذلك المصدر “أن المقاومة ردت على المسلحين الحوثي

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أخبار الصفحة الأولى

المقاومة بردفان تتصدى للحوثيين وتستولي على شحنة أسلحة

المقاومة بردفان تتصدى للحوثيين وتستولي على شحنة أسلحة

تمكنت المقاومة الجنوبية في ردفان بمحافظة لحج أمس من ضبط شحنة أسلحة كبيرة كانت متجهة من العند لتعزيز قوات الحوث

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القبائل تحقق انتصارات بمعارك مع الحوثيين بشبوة

القبائل تحقق انتصارات بمعارك مع الحوثيين بشبوة

قال مصدر قبلي لـ«الأيام»: “إن المقاومة الجنوبية المعززة برجال القبائل في مديرية بيحان بمحافظة شبوة حققت انتصار

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معارك برية عنيفة بين القوات السعودية والحوثيين على الحدود

معارك برية عنيفة بين القوات السعودية والحوثيين على الحدود

قال سكان ومصادر قبلية لرويترز إن قوات سعودية ومقاتلين حوثيين يمنيين تبادلوا إطلاق نيران المدفعية والصواريخ في

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اليمن يدعو إلى تدخل بري عربي سريع وإيران تحذر

اليمن يدعو إلى تدخل بري عربي سريع وإيران تحذر

دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أمس الثلاثاء إلى تدخل بري عربي في اليمن “بأسرع وقت ممكن”، فيما حذرت إيران

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أخبار عربية و دولية

الفلسطينيون قد ينتظرون طويلا حتى يواجهوا إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

سيزيد الفلسطينيون من خطورة الموقف في معركة قانونية مع اسرائيل اليوم الأربعاء حين ينضمون الى المحكمة الجنائية الدولية لكن من غير المرجح أن تعقد محاكمات بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في الأراضي المحتلة قبل س

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رئيس الوزراء العراقي يعلن تحرير مدينة تكريت

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الثلاثاء انه تم تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية وذلك في اكبر عملية نفذتها القوات العراقية والمجموعات الموالية لها م

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تبرئة شاملة لأكثر من مئتي ضابط متهمين بمحاولة انقلابية في تركيا

برأت محكمة في اسطنبول أمس الثلاثاء اكثر من مئتي عسكري اعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف اسقاط الحكومة الاسلامية المحافظة التركية كما اوردت وسائل الاعلام المحلية. وفي قرار الاتهام طلب المدعي ا

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تحقيقات

تزايد عدد الجثث يشكل كارثة بيئية على عدن.. مدير وحدة الطب الشرعي بعدن: تم دفن 14 جثة مجهولة ممن سقطوا في الحرب

تعالت صرخات المواطنين وكل من له ضمير في عدن خوفاً من حدوث كارثة بيئية نتيجة لتراكم الجثث في الثلاجات أو الطرقات إلى جانب الجثث المتراكمة والتي لم يستطع أحد الوص

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الحكم الخلوق أمين ناصر لـ «الأيام الرياضي»: فوز أخي حسين كأفضل حكم في الاستفتاء الأخير أسعدني.. يجب إعطاء الحكام حقوقهم أولاً بأول

الحكم أمين ناصر باحزيم هو واحد من قضاة الملاعب الرياضية المتفانين في خدمة

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جميل الحبيشي في حوار خاص لـ«الأيام الرياضي»:ظروف الدراسة منعتني من الاحتراف في اتحاد جدة

أحد حراس المرمى الذين اجتهدوا في فريقهم، وحصدوا البطولات، وحققوا الإنجازات

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نادي أحمدي رداع يحتفل بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسه

هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الأستاذ عبدالرحمن حسن الحسني ،

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الرياضيون القدامى في إب يشكلون لجنة تحضيرية لتأسيس جمعيتهم

في بادرة رائعة وخطوة تحسب للكابتن فضل الصباحي لاعب شعب إب سابقاً ، قام أمس

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بطولة الجمهورية الأولى لكرة السرعة تشهد تنافساً مثيراً

شهدت صالة مدرسة خالد بن الوليد بالعاصمة صنعاء منافسات مثيرة في بطولة الجمهو

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منتخبنا الوطني يتأهل لدور مجموعات تصفيات آسيا والعالم على حساب باكستان

تمكن منتخبنا الوطني الأول مساء يوم أمس الإثنين من إجتياز مرحلة التصفيات الت

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شباب المصينعة يتوج بطلا لأندية شبوة للشطرنج

برعاية محافظ شبوة أحمد علي باحاج، وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة

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بحضور رئيس اللجنة العليا للحكام .. مناقشة أوضاع حكام قدم وادي حضرموت

ناقش اجتماع عقد أمس في مدينة سيئون لحكام كرة القدم بوادي حضرموت، بحضور رئيس

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إنطلاق دوري كرة القدم لمدارس الثانويات بلودر

انطلقت صباح أمس الأحد على ملعب نادي عرفان بمديرية لودر منافسات الدوري الكرو

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إختتام الفعاليات الرياضية بثانوية حسان بالمهرة

أختتمت أمس ثانوية حسان بمديرية الغيظة محافظة المهرة فعالياتها الرياضية بإقا

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مدارس الرشاد الأهلية تحقق البطولة

بحضور رئيس فرع الجامعة ومدير الانشطة الكرويه بمكتب التربية الاستاذ عبد العز

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الجنوب بطلا لدوري المعلا لكرة القدم

توج فريق الجنوب بطلاً لدوري شباب المعلا للفرق الشعبية الذي شارك فيه 12 فريق

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اليوم .. إنطلاق الدور الثاني من دوري شباب المعلا

أفضت منافسات دوري شباب المعلا لكرة القدم ، الذي يقام على ملعب شباب الرئيسي

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قدامى الشيخ عثمان يحرزون كأس أربعينية الفقيد عيسى

دشنت عصر أمس الأول على ملعب الشهيد معاوية في مدينة الحوطة بمحافظة لحج فعالي

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اليوم 20 يونيو والرزميت في نهائي بطولة الفقيد جابر

سيكون ملعب الشهيد الحبيشي بكريتر عصر اليوم مسرحاً لختام دوري الفقيد الشيخ ج

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أنشطة رياضية في مدرسة عقبة بن نافع بعدن

أقامت إدارة مدرسة عقبة بن نافع في مديرية صيرة مباراة حبية بين مدرسي المدرسة

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رسميا .. سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الثلاثاء عن تجديد عقد المدير الفني للف

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بالوتيلي يشكر المشجع الذي أنقذه من الطرد

وجه الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم ليفربول الإنجليزي الشكر لمشجع «الريدز» ال

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رسميا.. بلاتيني يفوز بفترة رئاسة ثالثة للاتحاد الأوروبي

أعيد أمس انتخاب الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (وي

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بلاتر يرفض فكرة مقاطعة مونديالي روسيا وقطر

أعرب السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن رفضه لفك

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الحكم بالسجن على رئيسي برشلونة الحالي والسابق في قضية نيمار

حكم على رئيس برشلونة الحالي خوسيب ماريا بارتوميو بالسجن لمدة سنتين وثلاثة أ

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إصابة روبن بتمزق في عضلات البطن ستبعده أسابيع عدة عن الملاعب

مني بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بضربة قوية بإصابة جناحه ا

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انريكي: فوز رائع واللقب لم يحسم بعد

أشاد مدرب برشلونة لويس انريكي بالفوز الرائع لفريقه على غريمه التقليدي ريال

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أنشيلوتي : «التتويج بات صعبا ولكننا لن نستسلم»

اعترف مدرب ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلو

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دوري الأولى

دوري الأولى الجولة 26 والأخيرة الخميس 5 يونيو 2014م شعب حضرموت × الرشيد

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جدول كأس العالم

**** جدول كأس العالم **** دور المجموعات **** الخميس 12 يونيو 11:00 الب

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يلعب اليوم

الدوري الأسباني 5:00 ريال مدريد - إسبانيول 7:00 برشلونة - أتلتيكو مدريد

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الشرق الأوسط

الفلسطينيون قد ينتظرون طويلا حتى يواجهوا إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

سيزيد الفلسطينيون من خطورة الموقف في معركة قانونية مع اسرائيل اليوم الأربعاء حين ينضمون الى المحكمة الجنائية الدولية لكن من غير المرجح أن تعقد محاكمات بشأن جرائم مزعومة ارتكبت في الأراضي المحتلة قبل سنوات إن عقدت. وتتول

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المملكة المتحدة

شكوك حول تعهد أوباما بحماية إسرائيل بعد تنصل نتنياهو من حل الدولتين

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوما ما إنه “سيحمي إسرائيل دائما” لكنه قد يعيد النظر في هذا الوعد إذ يدرس مساعدوه الخيارات ردا على تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوس

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آسيا

مولود ينجو من الموت رغم سقوطه من مرحاض قطار إلى السكة الحديدية في الهند

عرف طفل هندي ولادة مرعبة إذ إنه سقط في مرحاض قطار واستقر على السكة الحديدية بعيد ولادته، على ما ذكر مسؤول في الشرطة أمس الثلاثاء. فقد أغمي على الوالدة بعدما أنجبت طفلها في المراحيض الضيقة لقطار هندي توقف لفترة وجيزة قب

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أوروبا

مساعد قائد طائرة جيرمان وينغز كان يريد أن يعرف كل العالم اسمه

قالت صديقة سابقة لمساعد طيار طائرة جيرمان وينغز - الذي يعتقد أنه أسقط عمدا طائرة الايرباص ايه320 في جبال الالب الفرنسية في مقابلة نشرت أمس السبت - إنه قال لها يوما إن “كل العالم سيعرف اسمه يوما ما”. وبدأ أمس السبت في ك

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الأمريكتين

تدهور علاقات زعيمي أمريكا وإسرائيل بسبب خطاب نتنياهو بشأن محادثات إيران

تتزايد المؤشرات على أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزمع أمام الكونجرس الأمريكي والذي سيعبر فيه عن الرفض لاتفاق نووي محتمل مع إيران قد يلحق الضرر بالتحالف مع الولايات المتحدة. وقد حدث بالفعل بعض الفتور

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أفريقيا

14 قتيلا في هجوم لحركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية

أوقع الهجوم الذين شنه الإسلاميون في حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية الجمعة وتمت السيطرة عليه صباح السبت، 14 قتيلا بحسب حصيلة للسلطات الصومالية. وقال وزير الاعلام الصومالي محمد عبدي حير ماريي للصحافيين في مكان

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تكنلوجيا

مشرّد على طوف عائم في ريو يتمتع بأحد أجمل المناظر الطبيعية في العالم

يتميز هاميلتون كونيا دي فيليو مع لحيته وشعره المشعث، عن آلاف المشردين في ريو دي جانيرو، في أنه يعيش على طوف بدائي عائم يوفر له منظرا خلابا يطل على جبل بانو دي اكوكار الشهير في المدينة. يبلغ هاميلتون العاطل عن العمل 30

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صحة

عدم انتظام ضربات القلب قد يكون سببا في السقوط أرضا

أفادت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يسقطون أرضا يعانون على الأرجح من نوع شائع من عدم انتظام ضربات القلب يدعى الارتجاف الأذيني.. وقالت الطبيبة صوفي جانسن من المركز الطبي الأكاديمي في العاصمة الهولندية أمستردام “هذه النتا

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