عدن تشهد معارك دفاع باسلة والقذائف تطال أحيائها السكنية
شهدت عدن أمس معارك تصدت فيها المقاومة الجنوبية ببسالة لقوات حوثية حاولت اقتحام المدينة وقامت بقصف أحياء سكنية في الشيخ عثمان ودارسعد وخورمكسر. وسمع دوي قصف عنيف في أرجاء مدينة عدن، وأشارت مصادر إلى
شهيدان من المقاومة في مواجهات مع الحوثيين باللحوم
أفاد «الأيام» مصدر في المقاومة الجنوبية بمديرية دارسعد في مدينة عدن “أن الحوثيين قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه نقطة أمنية للمقاومة في منطقة اللحوم”، مضيفاً ذلك المصدر “أن المقاومة ردت على المسلحين الحوثي
المقاومة بردفان تتصدى للحوثيين وتستولي على شحنة أسلحة
تمكنت المقاومة الجنوبية في ردفان بمحافظة لحج أمس من ضبط شحنة أسلحة كبيرة كانت متجهة من العند لتعزيز قوات الحوث
القبائل تحقق انتصارات بمعارك مع الحوثيين بشبوة
قال مصدر قبلي لـ«الأيام»: “إن المقاومة الجنوبية المعززة برجال القبائل في مديرية بيحان بمحافظة شبوة حققت انتصار
معارك برية عنيفة بين القوات السعودية والحوثيين على الحدود
قال سكان ومصادر قبلية لرويترز إن قوات سعودية ومقاتلين حوثيين يمنيين تبادلوا إطلاق نيران المدفعية والصواريخ في
اليمن يدعو إلى تدخل بري عربي سريع وإيران تحذر
دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أمس الثلاثاء إلى تدخل بري عربي في اليمن “بأسرع وقت ممكن”، فيما حذرت إيران
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