يتميز هاميلتون كونيا دي فيليو مع لحيته وشعره المشعث، عن آلاف المشردين في ريو دي جانيرو، في أنه يعيش على طوف بدائي عائم يوفر له منظرا خلابا يطل على جبل بانو دي اكوكار الشهير في المدينة. يبلغ هاميلتون العاطل عن العمل 30